L’Union Saint-Gilloise renverse Malines et revient à trois points de Genk

L’Union Saint-Gilloise est revenue à trois unités de Genk, leader de Pro League, dimanche soir après son succès 2-1 face à Malines au stade Marien.

Menés 0-1 dès la 4e minute sur une percée de Julien Ngoy, les Saint-Gillois ont rapidement gommé leur grosse erreur défensive grâce à Loïc Lapoussin. Servi par Adingra, l’international malgache a décoché une frappe supersonique dans le plafond du but pour égaliser dès la 10e minute.

Dominateurs, les Saint-Gillois ont été récompensés de leurs efforts en deuxième période et pris l’avantage via Teddy Teuma sur penalty (56e).

Un but suffisant pour acter un 3e succès consécutif en championnat pour l’Union. Les troupes de Karel Geraerts comptent désormais 65 points, trois de moins que Genk et cinq de plus que l’Antwerp.