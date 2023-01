L’Union Saint-Gilloise dégoûte un Anderlecht réduit à 10 et empoche un 6e derby consécutif

L’Union Saint-Gilloise revient de loin. Au terme d’un drôle de derby, les Saint-Gillois se sont imposés contre Anderlecht pour signer un 6e succès consécutif contre le grand frère bruxellois (1-3).

Drôle de derby parce que dès la 5e minute, l’arbitre Bram Van Driessche est devenu, bien malgré lui, l’acteur principal du match. Sa décision d’exclure Moussa N’Diaye, auteur d’une faute a priori sans trop d’histoires, a réduit Anderlecht a dix après 10 minutes et surtout conféré à cette rencontre des allures de ring de boxe. Un ring, où la moindre décision est contestée. Où la moindre faute provoque son lot de tensions et de controverses. Où les cartons pleuvent (6 jaunes en 45 minutes !) et où Anderlecht, réduit à dix, est obligé de faire le gros dos. Mais pour une fois, le mental est là, la griffe Riemer perceptible et les Mauves se battent comme des morts de faim sur chaque ballon.

La suite ressemble même à un conte de fées pour le Sporting qui prend les devants, largement contre le cours du jeu, grâce à une superbe combinaison entre Francis Amuzu et Fabio Silva.

Dominatrice mais imprécise, l’Union est donc obligée de courir après le score. Drôle de scénario dans une rencontre que les Saint-Gillois dominent pourtant largement.

Mais dominer ne fait pas tout en football, il faut marquer. Les Unionistes le savent et ils ne paniquent pas. Et tout doucement, les efforts fournis commencent à se ressentir dans les guibolles anderlechtoises. Le verrou cède. Pis même, il explose. Après avoir couru derrière le ballon pendant 80 minutes, les Mauves encaissent trois buts en 10 minutes, des œuvres de Puertas, Lynen et Adingra.

La messe est dite, Anderlecht est K.O. Battu au terme d’une rencontre frustrante lors de laquelle les Mauves auront eu le mérite d'y croire jusqu'au bout. Au final, il y aura eu 10 minutes de trop. Celles où l’Union a passé la vitesse supérieure pour empocher, méritoirement, une 6e victoire consécutive contre le meilleur ennemi bruxellois.