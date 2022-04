L’Union Saint-Gilloise remporte la phase classique : les 5 moments clés d’un parcours idyllique

Union-Seraing, affrontement direct entre les deux promus à la mi-octobre. À coup sur l’un des matches les plus palpitants et excitants pour les Unionistes cette saison. Menés 0-2 et réduits à dix à la 45e minute, ils sont parvenus à totalement inverser la tendance et à l’emporter 4-2 !

En fin d’une première mi-temps à oublier ou l’Union encaisse par deux fois, Lazare se fait exclure pour rouspétances. On ne sait pas ce qu’il s’est passé alors dans le vestiaire pour qu’une équipe avec un tout autre visage remonte sur le terrain et emplie les buts, pourtant en infériorité numérique. Le show Mitoma pouvait alors commencer. Le Japonais monte au jeu après la pause pour briller sur la pelouse du stade Joseph Marien. Mitoma en marque trois, Undav avait entre-temps inscrit le but de l’égalisation. Mazzu et ses troupes exultent. Ils rejoignent de nouveau Bruges en tête de la Pro League.