L’Union Saint-Gilloise officialise l’arrivée de l'attaquant Gustaf Nilsson

L’Union Saint-Gilloise a annoncé l’arrivée de Gustaf Nilsson dans ses rangs. Le grand attaquant de 1m96 débarque de la troisième division allemande et le club s’est réjoui de cette arrivée sur son site internet.

"L’Union Saint-Gilloise tient un nouvel attaquant ! Le suédois Gustaf Nilsson rejoint nos rangs en provenance du club allemand de Wehen Wiesbaden ! International suédois à deux reprises, avec un but face au Danemark, Gustaf se démarque par sa taille (1m96) et son sens du but. Avant de débarquer à Wiesbaden, où il a marqué 21 buts en 50 matchs, notre nouvel avant centre était actif en Scandinavie. Formé à Falkenberg en Suède, il s’est ensuite dirigé vers Brondby puis Silkeborg et Velje, avant de retourner au pays, à Hacken. A 25 ans, il franchit un nouveau pas en signant un contrat de 3 saisons avec une option pour 1 année supplémentaire à l’Union. Välkommen Gustaf !"