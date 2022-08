L’Union Saint-Gilloise, l’inconsolable désillusion

Palier que les Unionistes ont pendant longtemps cru pouvoir franchir. Se sont-ils vus trop beaux, trop vite ? Ce n'est pas le style de la maison. Mais toujours est-il que, pendant 90 minutes, l'Union n'a tenté que 5 tirs. Illustration d'une soirée frustrante.

Surtout que depuis leur retour en D1 l'année dernière, ils avaient systématiquement tenté au moins 6 tirs par match. Il faut donc remonter à leur dernière saison en D2 (et encore...) pour voir les Unionistes à ce point muselés offensivement.

Alors, comment expliquer ce non-match offensif ? Était-ce l’enjeu ? Le calibre de l’adversaire ? La pression de tout ce stade hostile ? L’inexpérience ? Le départ de certains cadres ? Probablement un mélange de tout.

“En possession, on n’était pas assez à l’aise pour construire et créer des occasions. On défendait très bas donc s’il y avait une occasion de partir en contre, c’était de très loin. C’était difficile de créer” résume humblement Dante Vanzeir.

Un Vanzeir qui n’hésite d’ailleurs pas à monter au créneau pour défendre ses coéquipiers : “Des erreurs individuelles ? Tout le monde peut en faire…”

Sauf que cette fois-ci, elles ont eu des conséquences autrement plus fâcheuses. Quand Siebe Van Der Heyden négocie mal la trajectoire d'un ballon et "offre" un pénalty aux Rangers juste avant la mi-temps, l'Union est bien dans son match défensivement. Mais ce cadeau inespéré relance les Ecossais et inverse le momentum de la partie au pire moment. Rebelote par la suite. Ultra régulier depuis des mois, Anthony Moris commet une erreur d'appréciation qui offre à nouveau un but facile à l'adversaire. "Ce sont les détails qui font la différence. Les buts qu'on prend sont évitables. À ce niveau-là, l'adversaire te fait payer ça cash" analyse Karel Geraerts, le coach bruxellois. Deux erreurs individuelles (rares) qui propulsent l'Union vers une élimination redoutée.

Enfin, élimination, entendons-nous bien. L'Union est loin d'être éliminée puisqu'elle sera reversée dans les poules de l'Europa League. Une compétition où elle sera davantage à sa place ? Pas sûr : “C’est encore trop haut pour nous, non ? On est encore une petite équipe en Belgique”, sourit Dante Vanzeir. Une petite équipe qu'on a brutalement sortie de son rêve éveillé mardi soir.