L'Union Saint-Gilloise, inefficace, se fait "braquer" par Genk au Parc Duden

Les minutes défilent et le scénario ne change pas. A l’image d’Amani et Puertas, l’Union s’illustre mais cafouille dans le dernier geste. Amoura, monté au jeu, tente un geste audacieux. La réussite lui tourne aussi le dos. Sa reprise échoue sur le poteau de Vandevoordt (83e). En toute fin de match, Galarza plante un deuxième but (validé par le VAR) pour les Limbourgeois.



Cinq des sept derniers buts de l’USG à domicile sont venus de penalties. Les difficultés unionistes à marquer au Parc Duden sur des actions de plein jeu se confirment. Et quand on galvaude autant (26 tirs dont seulement 4 cadrés), difficile de revendiquer quoique ce soit.