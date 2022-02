L’Union Saint-Gilloise impériale dans le choc au sommet contre l’Antwerp, Undav bourreau des Anversois

Impuissant face à la suprématie de l’Union Saint-Gilloise, l’Antwerp a dû se résigner à la défaite 0-2 face aux Bruxellois samedi soir dans le choc au sommet de Pro League. Impressionnante d’aisance, l’Union (60 points) a assis sa domination sur le championnat en repoussant les Anversois à dix longueurs (50 points). Engagé face à La Gantoise dimanche, le Club de Bruges (3e, 48 points) peut au mieux se rapprocher à 9 points de l’imperturbable leader.

Au Bosuil, l’équipe de Felice Mazzu a complété son superbe tour de force en bouclant victorieusement un calendrier corsé ces dernières semaines. En signant un 10 sur 12 après leurs duels face à Genk, Bruges, Anderlecht et l’Antwerp, les Unionistes ne peuvent désormais plus se cacher.

Samedi soir, les Bruxellois ont immédiatement annoncé la couleur en forçant Dessoleil à un sauvetage miraculeux puis en frappant sur le poteau via Deniz Undav en l’espace de quelques secondes (13e). Le leader de notre championnat a continué à se procurer les meilleures opportunités dans ce match et a fini par marquer à la 50e minute via l’inévitable Undav.

Le meilleur buteur de notre championnat a remis le couvert à la 77e minute suite à un superbe travail de Dante Vanzeir pour planter un 20e but en Pro League cette saison. Il a par la même occasion enterré les espoirs anversois tout en manquant de peu le but du 0-3 avec une frappe sur le poteau (91e).

Volontaire, l’Antwerp aura tenté de déstabiliser l’Union durant cette rencontre… sans réellement y parvenir. Michel-Ange Balikwisha a pourtant eu l’opportunité de relancer la partie au bout du pied (81e) mais a été stoppé par un superbe arrêt d'Anthony Moris.