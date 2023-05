"L’Union Saint-Gilloise est toujours dans le coup, Geraerts a toujours ses guerriers à disposition"

Si l’Antwerp a frappé un grand coup ce week-end en s’emparant de la tête du championnat grâce à sa victoire contre Genk, l’autre vainqueur de cette deuxième journée de play-offs n’est autre que l’Union Saint-Gilloise. Après une victoire décevante contre l’Antwerp, les Unionistes se sont bien repris en décrochant leur première victoire face à Bruges depuis 58 ans. Trois points qui permettent aux hommes de Karel Geraerts de conserver de bons espoirs de titre avant un double affrontement contre Genk. Dans l’Instalive de La Tribune ce lundi, Vincent Langendries était plutôt optimiste pour les Unionistes, malgré un calendrier un peu moins favorable que l’Antwerp (face à un double duel contre Bruges, démobilisé).

"Si certains doutaient de la capacité de l’Union à réagir après sa défaite contre l’Antwerp, la réponse a été tonitruante. Ça faisait des décennies que l’Union n’avait plus gagné à Bruges. Il y avait à la fois dans ce match, un enjeu mathématique pour le classement général et un enjeu psychologique avec la question 'sommes-nous capables de battre Bruges, nous les Unionistes ?'. Et baih oui, ils l’ont fait. Et de manière méritée d’ailleurs dans la Venise du Nord. L’Union est bel et bien toujours dans le parcours, Karel Geraerts a toujours ses guerriers à disposition. Le match contre l’Antwerp, c’était une autre disposition, mais il est déjà oublié pour les Unionistes qui doivent se tourner maintenant vers un double duel contre le Racing Genk qui sera sans doute décisif. La journée trois et la journée quatre n’attribueront pas le titre de champion de Belgique mais celui qui en sortira en tête aura fait un énorme pas."