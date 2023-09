L’Union Saint-Gilloise équipe la plus "dominante" de Pro League, le Standard et Anderlecht dans le ventre mou

D’après les résultats d’une étude menée par l’Observatoire du football (CIES), publiée dans sa nouvelle lettre hebdomadaire, l’Union Saint-Gilloise est l’équipe la plus "dominante" de Pro League.

"Le classement est établi sur la base du ratio de performance moyen par rapport aux adversaires au niveau de quatre actions de jeu : les tirs, les tirs depuis la surface, les passes et les passes dans le tiers adverse", précise le CIES.

Avec un ratio de domination moyen de 1,89, les Unionistes devancent d’une courte tête le Club Bruges (1,88) et l’Antwerp (1,65). Au vu des statistiques, le club bruxellois est de loin le club belge qui tire le plus au but par rapport à ses adversaires avec un ratio de 2,35. Cela signifie que l’Union tire en moyenne 2,35x plus au but que ses adversaires par match.

Genk (1.44) et le Cercle (1.36) complètent le top 5 alors que La Gantoise (1.29), leader actuel de Pro League, est sixième.

Plus loin dans le classement, on retrouve le Standard (0,94) en 9e position, juste devant le Sporting d’Anderlecht (0,92), 10e. Les rivaux historiques sont donc plus souvent dominés que dominants cette saison.

Ce n’est donc pas une surprise de voir les Liégeois si bas au classement après huit journées de championnat (13e avec 7 points sur 24). Concernant les Mauves, cette stat ne fait que confirmer la pauvreté du jeu proposé actuellement par les troupes de Brian Riemer, étrangement prolongé par sa direction.

Encore plus bas au classement, on retrouve Charleroi (0,87), 12e, tandis que le RWDM (0,61) et Eupen (0,60) sont les équipes les moins dominantes de Pro League.