L'Union Saint-Gilloise enchaine contre le Cercle Bruges, La Gantoise en passe quatre à Eupen

La Gantoise a mis fin – avec brio – à une série de trois défaites consécutives. Les Buffalos n’ont pas fait dans le détail face sur la pelouse d’Eupen, ce dimanche après-midi. Ils ont passé quatre buts aux Pandas pour se remettre sur le droit chemin (0-4). Jordan Torunarigha a lancé le festival sur penalty dès la 26e minute. Laurent Depoître a doublé la mise de manière opportuniste juste avant la pause. Hong Hyun Seok a lui inscrit un doublé dans le quatrième quart d’heure pour assommer définitivement les Germanophones et sceller la victoire gantoise.

Les Buffalos engrangent leur premier succès depuis un mois et une victoire sur Zulte-Waregem, une autre équipe engluée en bas de classement. De quoi reprendre confiance avant une fin de mois d’octobre démentielle. Hein Vanhaezebrouck et ses hommes ont six rencontres à leur programme dans les prochaines semaines.