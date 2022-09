L'Union Saint-Gilloise en visite à l'Union Berlin : radioscopie de deux clubs cousins au travers d'une famille bruxello-berlinoise

C’est pour eux un vrai déchirement. Mais aussi (et surtout) une double jubilation. Eux, ce sont les Fayoumi : il y a là Sayed, le papa (47 ans), Bruxellois libanais ayant quitté la Belgique il y a une vingtaine d’années par amour pour une Berlinoise, et ses deux fils Salim (15 ans) et Florentin (10 ans), tous deux nés en Allemagne. Leur univers commun : le foot… et l’Union. Ou plutôt les Unions. L’Union Berlin pour les kids, l’Union Saint-Gilloise pour le daron : ce duel des deux Unions est donc une aubaine pour eux. Plus qu’un match, c’est une manière de faire vivre le lien familial et de communier autour de deux clubs à l’ADN très, très proche.

Depuis Berlin, à l’autre bout du téléphone, on le devine, on le sent : ça s’agite, ça trépigne chez les Fayoumi. Ce tirage au sort Union/Union était le meilleur possible. " Ça monte, ça monte, ici à la maison " sourit Sayed, le papa : " Moi, mon cœur penche pour l’Union Saint-Gilloise, que j’allais voir quand j’habitais Bruxelles… mais mes fils, eux, sont pour Berlin. Donc ça promet une soirée chaude avec les garçons… " (clin d’œil)

" On habite dans le quartier du stade et toute la communauté ici s’identifie à l’Union Berlin " explique Salim, le fils aîné (15 ans). " On parle avec les anciens qui ont travaillé dans les usines locales, tous mes copains d’école sont fans de l’Union, ce club est vraiment dans mon cœur. Il y a des entraîneurs du club qui viennent faire du recrutement à l’école, mais moi, ils ne m’ont pas pris : je ne suis pas assez fort… (Il marque un silence) Le premier match que j’ai vu dans ma vie, c’était au stade de l’Union, avec mon père et mon grand-père, et ça m’a marqué. Les gens chantent ensemble, il y a une chaleur qu’on ne voit nulle part : l’année passée, on est allé gagner 1-4 le derby contre le Hertha au Stade Olympique. Tout le monde s’embrassait sans se connaître, on sent un vrai esprit de famille. "

Et le cadet, Florentin (10 ans), d’interrompre son frère : " Le Hertha, on ne les aime pas du tout ! Eux, ils sont très riches et ils sont quand même derniers au classement ! Tandis que nous, on n’a pas d’argent, on est tout petit et on est quand même cinquièmes ! Avec ma classe, on a visité le stade et on a adoré ! Mon joueur préféré, c’est Taiwo Awoniyi (NDLA : ex-avant de La Gantoise et de Mouscron), mais il est parti à Nottingham Forest cet été. Maintenant, mes joueurs favoris sont l’attaquant Sheraldo Becker et le défenseur Robin Knoche. "