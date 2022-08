L’Union Saint-Gilloise en quête d’exploit aux Rangers : gare à la douche écossaise…

Semaine de canicule annoncée sur toute l’Europe... mais averse orageuse prévisible sur Glasgow entre 19h45 et 20h05, heure locale : à l'Ibrox Stadium, l’antre des Rangers, l’Union Saint-Gilloise doit s’attendre à un fameux ouragan pour l’entame de sa joute retour. Le foot écossais a beau plafonner dans sa quête des sommets, l’ambiance des stades scottish reste légendaire : les Diables Rouges l’ont vécue moult fois à Hampden Park, les Anderlechtois l’ont aussi éprouvée lors de leurs visites passées au Celtic.

L’Union cherchait un baptême de croissance, elle l’a avec ce match retour à Glasgow. Secoués samedi à Malines, fessés sur un 3-0 qu’il faut coûte que coûte occire ce mardi, les Saint-Gillois vont devoir prouver que leur 2-0 louvaniste de l’aller, bravoure incluse, n’était pas un one shoot. Et surtout : que leur noyau actuel peut honorer le groupe de l’an dernier, saison miraculeuse à confirmer. Les Unionistes manquent peut-être de planches au plus haut niveau: ils ont le cœur, l’âge et, petit à petit, la ruse qui peuvent leur permettre de résister aux 20 premières minutes infernales, promises à l’Ibrox Stadium.

Coolitude incluse : quoi qu’il arrive, l’avenir européen est assuré via les poules d’Europa League. Mais ne pas y croire sera bien dommage(able) : passé l’obstacle écossais, rêver face au PSV ou Monaco est aussi permis. Oui, le tirage aurait pu être (bien plus) infernal pour les gars de la Butte. Mais d’abord voir ce qu’il y a vraiment sous le kilt. Et surtout éviter la douche écossaise.