L’Union Saint-Gilloise émerge en fin de match contre OHL et reprend sa marche en avant

Après avoir été tenue en échec par le Cercle Bruges mercredi, l’Union Saint-Gilloise n’est pas tombée dans le piège tendu par OH Louvain samedi soir à l’occasion de la 21e journée de Pro League. Les Bruxellois, invaincus depuis septembre en championnat, se sont imposés par le plus petit écart, 1-0 devant leur public, grâce à un but de Gustav Nilsson à la 78e minute.

Après une première période engagée où les deux équipes se sont montrées menaçantes mais peu précises face au but, l’Union a tenté d’appuyer sur l’accélérateur en deuxième période. Les hommes de Karel Geraerts ont cependant peiné à bouger la défense louvaniste et ont même risqué de se faire transpercer lors d’un contre finalement mal négocié par Siebe Schrijvers et Nachon Nsingi (55e).

La rencontre s’est rapidement dirigée vers le dernier quart d’heure sans véritable sursaut.

Pas vraiment inspirée, l’Union Saint-Gilloise s’en est remise à une initiative individuelle pour faire basculer la rencontre. Rentré à la 65e minute, Loïc Lapoussin s’est libéré habilement sur le flanc gauche unioniste pour préparer un centre au pinceau pour Gustaf Nilsson. Déjà buteur contre le Cercle, l’attaquant suédois n’avait plus qu’à dévier de la tête pour faire trembler les filets (78e).

Jamais résigné, OHL a fait trembler les Unionistes jusqu’au bout dans cette rencontre, notamment en tapant la barre de la tête via Patris (86e). Ce sera le seul danger concret pour la cage d’Anthony Morris en fin de match.

Grâce à ce 14e match consécutif sans défaite en championnat, l’Union conforte sa 2e place au classement avec 49 points. Six de moins que le leader Genk dont le match face à Eupen de vendredi a été remis.