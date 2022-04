L’Union Saint-Gilloise déroule au Standard et reprend 5 points d’avance sur le FC Bruges

La rencontre perd en intensité en deuxième période. L’Union en prend toutefois la maitrise et tente de pousser sur le champignon. Nieuwkoop, à vingt minutes du terme, marque sur coup de coin (1-2). Le corner de Nielsen est dévié et le flanc droit néerlandais propulse le ballon dans les filets liégeois. Le club principautaire n'y arrive plus dans cette seconde période et c’est Nielsen qui plante le but suivant, le dernier, dans cette partie, à la 83e minute (1-3).

Grâce à ce succès, le leader reprend cinq unités d'avance sur le FC Bruges, son dauphin.