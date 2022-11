L’Union Saint-Gilloise, déjà qualifiée, subit sa première défaite en Europa League face à l’Union Berlin

Déjà qualifiée et assurée de la première place de son groupe, l’Union Saint-Gilloise s’est inclinée sur le plus petit des écarts (0-1) face à l’Union Berlin ce jeudi soir à l’occasion de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de l’Europa League. Les Berlinois peuvent remercier Sven Michel, qui a marqué l’unique but de la rencontre dès la 6e minute de jeu.

L’Union Berlin n’a pas fait de cadeau à l’Union Saint-Gilloise, malgré son 125e anniversaire. Dès la sixième minute de jeu, les Allemands surprennent des locaux pourtant bien entrés dans la partie. Préféré à Van Der Heyden, Sykes est surmonté par un centre venu de la droite. Tout profit pour Michel qui se jette pour dévier le ballon du pied. Moris est battu (0-1, 6').

Cueillis à froid, les Unionistes relèvent la tête mais ne parviennent pas à se montrer dangereux dans la zone de finition. Il faut attendre la fin de la première période et un face-à-face manqué d’Adingra (42') pour assister à une grosse opportunité belge. Les Berlinois, appliqués et réalistes, mènent à la pause.

En deuxième mi-temps, les Saint-Gillois, poussés par leur public, tentent leur chance à plusieurs reprises mais Adingra puis Nieuwkoop ne trouvent pas l’ouverture. Dans la foulée, Moris garde l’Union dans le match en remportant son duel avec Becker (62').

En fin de partie, les Bruxellois jettent leurs dernières forces dans la bataille mais rien n’y fait. Boniface, monté à la pause, déclenche une lourde frappe… stoppée à même la ligne par Knoche, très sérieux ce soir à l’instar de ses coéquipiers (88').

Les Unionistes concèdent leur première défaite de la saison en Europa League mais conservent malgré tout la première place du groupe D.