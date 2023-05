L’Union Saint-Gilloise déjà championne de Belgique en ePro League

C’est au terme d’une soirée de trois heures, commentée en néerlandais et en français conjointement (c’est assez rare pour le souligner), que le jeune Kinane Al Nabhani, coaché par Jason De Villers, s’est finalement imposé en Grande Finale face à Gilles Bernard du KRC Genk, champion sortant et favori pourtant resté invaincu toute la saison !

Arrivé premier de sa poule, le jeune belge signe une très belle première saison pour sa première année à l’Union Saint-Gilloise, et en ePro League de manière générale. Son beau parcours ne s’arrête d’ailleurs pas là, puisqu’en play-off il triomphera du KAA GENT en quarts et remontera même l’OH LOUVAIN au score en demis.