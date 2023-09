L’Union Saint-Gilloise dégoûte le RWDM dans les arrêts de jeu au terme d’un derby farfelu

L’Union Saint-Gilloise a en effet fait honneur à son statut de favorite lors des 40 premières minutes de jeu. Les Unionistes ont dominé une première partie de rencontre à sens unique pour prendre un double avantage grâce à une délicieuse pichenette de Gustav Nilsson (13e) et à une frappe enroulée de l’intenable Mohamed Amoura, auteur de son 4e but en l’espace d’une semaine (33e). Sauvés par le VAR (but de Castro-Montes annulé à la 17e) et par un double réflexe de Theo Defourny (39e et 40e), des Molenbeekois complètement débordés sont revenus dans le match contre toute attente en fin de mi-temps.