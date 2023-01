L'Union Saint-Gilloise communique une perte de 4,7 millions d'euros en 2021-2022

L’Union Saint-Gilloise a fait savoir qu'elle avait clôturé l’exercice 2021-2022 avec un résultat opérationnel net négatif de – 4 789 638,91 €, ce mercredi via un communiqué diffusé sur son site internet.

Une perte qui n’inquiète pas outre mesure les dirigeants saint-gillois qui reconnaissent toutefois un "impact négatif sur les fonds propres du club".

Les Bruxellois ont identifié plusieurs facteurs pour expliquer cette perte. "La capacité limitée de notre stade, une augmentation naturelle du budget sportif et les coûts liés au bon classement et à la qualification pour l’UEFA Europa League", sont les éléments cités par l’Union qui évoque cependant "des perspectives positives" et une "confiance pleine" en l’avenir au-delà du 30/6/2022.

"Les perspectives financières pour 2022-2023 sont positives en raison de la fenêtre de transfert de l’été 2022 et des revenus provenant de la performance du club en UEFA Europa League. Le club est convaincu que cette nouvelle source de revenus contribuera à l’obtention de résultats opérationnels positifs pour l’exercice 2022-2023", se réjouit-on dans le communiqué.

D’autant plus que le club a annoncé que les actionnaires avaient décidé de procéder "à une nouvelle augmentation de capital d’un montant de 9 millions d’euros".

Une injection qui devrait permettre au club d’afficher "prochainement des fonds propres positifs pour la première fois depuis 2012."

En fin de communiqué, l’Union Saint-Gilloise a souligné une nouvelle fois la nécessité pour le club de bénéficier d’un nouveau stade "pour répondre aux besoins et aux ambitions du club".