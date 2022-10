L’Union Saint-Gilloise, cette équipe qui n’abandonne jamais et qu’il va falloir prendre au sérieux

Si certains pensaient que pour son retour en D1A, l’Union Saint-Gilloise avait été en surrégime, force est de constater que non. Ayant pourtant perdu plusieurs joueurs importants lors du mercato estival avec Undav, Mitoma et Nielsen, l’Union déjoue pourtant tous les pronostiques et fait presque aussi bien que la saison passée.

En 2021-2022, après 14 journées de championnat, elle comptait 31 points sur 42 possibles (10 victoires, 3 défaites, 1 nul) et était première au général.

Cette saison, après les 14 premiers matches de championnat, le vice champion de Belgique compte 29 points sur 42 possibles (9 victoires, 3 défaites, 2 nuls) et pointe au 4e rang du classement.

Le club bruxellois a cette capacité à facilement revenir et c'est aussi grâce à ces talents offensifs. Car L'Union Saint-Gilloise a marqué lors de 13 de ses 14 matches de championnat, soit plus que toute autre équipe de Pro League cette saison. Sa série en cours est pour le moment de 11 rencontres de suite avec au moins un but.

L'Union peut-elle battre sa plus longue série de matches avec au moins un but inscrit (son record est de 18 et date du 7 août 2021 au 18 décembre 2021)? Ne dites plus maintenant que vous n'étiez pas prévenu.