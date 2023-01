L’Union Saint-Gilloise au Soulier d’Or… comme en championnat : éternel dossard de Poulidor

Toujours placée, jamais gagnante. L’Union Saint-Gilloise revient du Gala du Soulier d’Or avec le dossard… de Poulidor du cuir. Meilleure équipe belge de l’année 2022 sur base des points gagnés sur les deux saisons, l’Union place 3 de ses (ex-)joueurs aux 5 premières places : Casper Nielsen 2e, Teddy Teuma 4e et Deniz Undav 5e. Plus loin, on retrouve encore Dante Vanzeir (12e), Christian Burgess (16e) et Anthony Moris (22e) autour du Top 20.

Pareil chez les entraîneurs : Karel Geraerts termine 3e (derrière le lauréat Wouter Vrancken et son ex-boss sur la Butte Felice Mazzù) alors que le Limbourgeois a repris le difficile héritage de Felice… et que son équipe est la dernière en Belgique à encore lutter sur 3 fronts ! Enfin, au Trophée des Gardien, Moris finit 2e… derrière l’incontestable Simon Mignolet.

En points cumulés de tous ses joueurs au Soulier d’Or, l’Union (492 points répartis sur 8 joueurs) fait même mieux qu’une équipe comme Genk (399 points… dont 384 points sur le seul 2e tour) qui écrase pourtant le championnat actuellement.