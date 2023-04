L'Union Saint-Gilloise à Leverkusen : "On vient ici avec des ambitions"

C’est dans une BayArena sonnant creux, avec ses 30.210 sièges vides, que l’Union Saint-Gilloise a fait connaissance avec Leverkusen. Un court trajet en bus depuis la Belgique, suivi d’un entraînement sur cette pelouse, toujours coupée très courte, de son quart de finale aller d’Europaleague de ce jeudi.

" C’est toujours de l’émotion de vivre ces moments-là, même si on commence à être rôdé " explique le portier Anthony Moris, dépêché en conférence de presse officielle. " On doit garder cet œil d’enfant : ce genre de match et de club, avant on les regardait à la télé... Malgré notre parcours et le scouting de plus en plus précis de la part des adversaires, il y a toujours des effets de surprise : on vient ici avec nos atouts collectifs et nos individualités, on a des joueurs en forme et capables de coups de génie. Ce match basculera en faveur de celui qui commettra le moins d’erreurs. Vous me dites que c’est le club de Bayer, le géant de l’aspirine ? Non, je n’ai pas peur d’avoir mal à la tête demain ! Nous, à l’Union, on fonctionne au waterzooi ! (Il éclate de rire) Mais on compte aussi sur nos supporters (NDLA : ils seront 2.400, record absolu pour l’USG) : on reçoit leurs messages, en ligne directe ou via les réseaux, on ressent leur ferveur et c’est important car ça nous insuffle les derniers petits pour cent vers la performance ! "