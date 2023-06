L’Union sacrée sans avoir été première ? "Celui qui est champion, il le mérite. Que tu sois en tête avant ou pas" selon Moris

C’est le grand jour. C’est aujourd’hui que le champion de Belgique sera connu. Mathématiquement, l’Antwerp part avec un petit avantage sur ses deux concurrents. À commencer par l’Union. Les Bruxellois peuvent néanmoins croire au titre à condition de l’emporter face à Bruges comme l’a rappelé à plusieurs reprises Anthony Moris au micro de Manuel Jous ce vendredi.

Malgré les potentilles absences, les Unionistes sont sereins. "Cette semaine nous a permis de bien préparer le match. L’Antwerp a son sort entre les mains. Nous, nous devons juste nous concentrer sur notre match et une victoire face à Bruges" lance d’emblée le portier. Un adversaire qui ne joue plus rien dans cette fin de championnat mais n’en reste pas moins redoutable. "C’est un match piège. Ils ont de très bons joueurs, c’est la plus grande équipe en Belgique selon moi. Penser qu’on a déjà gagné ce match ce serait la pire des choses et un manque de respect à ce club. Ils ont changé d’entraîneur, certains vont donc vouloir se montrer" mettait en garde le dernier rempart.

En cas de succès additionné à un partage ou un revers de l’Antwerp, l’Union sera championne. Un potentiel titre insolite puisque les gars de Karel Geraerts n’ont jamais occupé la tête du championnat cette saison. "Celui qui est champion, il le mérite. Que tu sois en tête toute la saison ou pas. On l’a bien vu l’année passée avec nous, ironisait Moris avant de poursuivre sur leur expérience de la saison dernière. Cela donne confiance, on sait comment gérer ces matchs. L’Europe nous a aussi aidés. L’important sera de ne pas avoir de regrets, il faudra tout donner."

Et ainsi, peut-être passer en tête au meilleur moment.