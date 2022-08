L’Union s’impose 2-1 contre Anderlecht, et reste la bête noire des Mauves

En deuxième période, es jaunes et bleus repartent à l’assaut de la cage mauve. Il faut un énorme Van Crombrugge pour éviter la correction.

Le portier anderlechtois réussit un arrêt incroyable à la 50e. Lazare Amani tente de lober Van Crombrugge qui est au niveau de son point de penalty. Le capitaine mauve réalise un magnifique arrêt à reculons pour éviter le 3e but unioniste.

Quelques secondes plus tard il repousse à bout portant un missile de Vanzeir. Anderlecht en a plein les pieds, mais l’Union n’arrive pas à faire le break.

Le dernier quart d’heure est 100% mauve… A la 82e, une faute de Burgess offre un penalty à Anderlecht… penalty finalement annulé par le VAR suite à une position de hors-jeu de Stroeykens.

La suite et la fin… c’est un Anthony Moris impérial qui résiste aux assauts mauves… Et un second penalty accordé à Anderlecht… suivi d’une nouvelle intervention du VAR qui a transformé ce coup de réparation en coup franc.

Anderlecht a bu le calice jusqu’à la lie. Les Mauves s’inclinent logiquement (2-1).

Felice Mazzu n’a donc pas réussi à vaincre le signe indien. L’Union a signé ce dimanche sa 5e victoire d’affilée face au Sporting d’Anderlecht.

Au classement général de la Pro League, l'Union est 5e avec 10 points, une unité de plus qu'Anderlecht.