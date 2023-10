L’Union rend hommage aux victimes d’Hillsborough avant son match contre Liverpool

Les supporters unionistes ont opté pour un hommage plus "humoristique". Ils ont affublé les Beatles d’écharpes jaunes et bleues.



Sur "X", l’USG a même reformulé les paroles de la chanson Yellow Submarine. "We all live in a yellow (and blue) submarine Yellow (and blue) submarine, yellow (and blue) submarine".



L’Union a réussi son avant-match, il faudra maintenant être à la hauteur sur le terrain.