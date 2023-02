L’Union peut-elle enfin vaincre la malédiction brugeoise qui date de 1964 ?

Cette victoire, elle ferait donc du bien du côté de Saint-Gilles. Si leur saison est déjà une nouvelle fois une énorme réussite, il faut continuer à écrire l’histoire.

En cas de victoire, un autre record pourrait être égalé. Invaincu depuis 16 rencontres en Pro League (13 victoires et 3 nuls), le club de la butte pourrait égaler ses deux plus longues séries d’invincibilité en D1 (17 en novembre 1955-mai 1956 et janvier-octobre 1958).

Voilà donc deux beaux arguments que Karel Geraerts va soumettre à son équipe pour enfin vaincre sa malédiction. Et pour la victoire, le T1 pourra compter sur ses forces offensives, notamment Gustaf Nilsson qui reste sur quatre buts marqués sur ses quatre dernières apparitions.

L’Union va-t-elle enfin réussir à vaincre sa bête noire ? Réponse en fin de soirée.