L’Union performante sur les phases arrêtées : "C’est répété, encore et encore" concède Anthony Moris

L’Union s’est imposée sans contestation face à Genk ce dimanche dans le cadre de la 3e journée de Champion’s Playoffs. Le club bruxellois remet la machine en marche après deux matches moins convaincants et compte bien jouer le coup jusqu’au bout.

"Les deux premiers matches de PO, On était un peu moins bien" explique Anthony Moris au micro d’Eby Brouzakis. "Il manquait l’intensité, les duels et les courses qui font mal à l’adversaire. C’est ce qu’on a rectifié aujourd’hui. Quand on a ces ingrédients, qui sont propres à notre identité, on peut remporter ce genre de match."

"On est devenu plus mature" enchaîne le gardien de l’Union. "On sait que ce sont des détails qui vont décider des play-offs. Ce n’est pas toujours la meilleure équipe qui l’emporte tout le temps. Genk a montré sur l’année que c’était la meilleure équipe footbalistiquement. Mais ici on est réaliste et c’est ce qu’il faut pour gagner ce genre de match."

La victoire de ce dimanche a été obtenue suite à une parfaite conversion des occasions sur phases arrêtées. "C’est répété, encore et encore" explique Anthony Moris pour terminer. "Quand tu as un gars qui est aussi à l’aise dans les aires que Burgess, tu te dois de jouer sur ses qualités. et il faut un très bon frappeur. On l’a avec Teuma. C’est une arme qu’il faut utiliser à bon escient. On sait que dans les matches à très haut niveau les phases arrêtées peuvent décider du match. On en a la preuve avec ce résultat."