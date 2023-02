L’Union ou Genk : qui a fait le meilleur mercato parmi les candidats au titre ?

Au travers des propos de nos spécialistes, on comprend très vite que c’est difficile de pointer un vrai gagnant, tant les deux formations ont donné l’impression de gérer leur sujet. Pour Manuel Jous, cependant, avantage à Genk : "Pour moi, le grand vainqueur est (comme souvent) le RC Genk. Bien sûr, il a perdu le meilleur buteur de la compétition, Paul Onuachu. Mais son départ était inéluctable depuis… plusieurs mercatos, Genk en a retiré près de 20 millions d’euros (confirmant, une fois de plus, son statut de "meilleur vendeur" en Belgique) et le club limbourgeois a déjà trouvé le successeur d’Onuachu en la personne de Tolu Arokodare, attaquant nigérian d’1m97 (bref, quasiment son clone…), chipé sur le fil au sporting d’Anderlecht. Si l’on ajoute les arrivées du probable futur phénomène Yira Sor, du jeune défenseur équatorien Alfred Caicedo et d’Anouar Aït El-Hadj que l’on connaît bien, il ne faut pas chercher plus loin le grand vainqueur de ce mercato !"

Nos autres spécialistes mettent, eux, une piécette sur l’Union. "C’est peut-être le club qui a le mieux géré. Certes le départ de Vanzeir peut peser mais le collectif de l’Union semble pouvoir tenir le choc suite à ce départ. L’arrivée de Vertessen, jeune Belge plus que prometteur (style bosseur et efficace) est intéressante d’autant qu’il n’aura pas une pression démesurée dans le sens ou le duo Boniface Nilsson est en plein essor. Dans la lutte pour le titre, l’Union est moins déforcée avec le départ de Vanzeir que Genk, qui perd Onuachu (16 buts en 19 matchs). Attention à la baisse de régime pour les Limbourgeois. Leur nouvel attaquant va devoir s’adapter et marquer rapidement. Et aura, lui, la pression du remplaçant attitré et cloné de l’ancien Soulier d’Or" avance Vincent Langendries.

Un avis partagé par Frank Peterkenne qui souligne le fait que, malgré le départ programmé de Vanzeir, l’Union soit parvenue à éviter un exode collectif cet hiver : "Vertessen, excédentaire au PSV, viendra apporter un peu de concurrence au duo Nilsson/Boniface qui fonctionne déjà très bien. Le club avait déjà trouvé la solution en interne au départ de Vanzeir. Pour ce mercato, il fallait surtout éviter les départs car les St-Gillois sont encore présents sur 3 tableaux. Ils vont avoir un calendrier démentiel. C’est une nouvelle preuve du travail de qualité qui est réalisé là-bas."

Pascal Scimé estime, lui, au contraire de son collègue Manu Jous, que Genk semble affaibli après le départ d’Onuachu et que l'Union a trouvé le remplaçant idéal à Vanzeir avec Vertessen : "Le fait qu'un gars comme lui, qui avait l'embarras du choix, choisisse l'Union est symptomatique de l'attraction du club qui peut désormais se permettre d'attirer ce genre de joueur."

Frank Peterkenne tient lui à souligner le professionnalisme d’Onuachu, resté impliqué jusqu’au bout : "Chapeau à ce joueur qui avait en tête un départ pour la Premier League depuis longtemps. Mais il a su rester pro et attaché aux genkies jusqu’au bout. La vidéo annonçant son départ est d’ailleurs fort émouvante. Genk a trouvé son successeur. Cet élément peut-il compromettre le titre promis aux limbourgeois ? Réponse dans quelques mois."

Réponse dans quelques mois, effectivement. Au final, c’est Benjamin Deceuninck qui pose la question qui est sur toutes les lèvres : "Et si le titre venait de se décider ? On ne le sait évidemment pas encore mais les deux premiers du classement viennent de perdre leur meilleur buteur. C’est sur papier -et rien que sportivement- sans doute plus difficile à gérer pour Genk. Onuachu est aussi le meilleur buteur du championnat, point d’appui rodé à notre championnat, à ses coéquipiers. Genk a trouvé le même profil pour le remplacer mais aura-t-il la même efficacité ?"

Alors, l’Union peut-elle venir s’immiscer jusqu’au bout dans la course au titre ?