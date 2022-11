L’Union nouvelle dauphine de Genk au terme d’une victoire haletante face au Standard

À la reprise, c’est logiquement le Standard qui prenait l’initiative et tentait de perturber le bloc ultra compact de l’Union. Sclessin ne tardait pas à rugir en voyant M. Visser indiquer le point de penalty pour une faute d’Ismael Kandouss sur Philip Zinckernagel. Le capitaine Noë Dussenne prenait ses responsabilités et Anthony Moris, parti du bon côté, ne pouvait empêcher le ballon de rentrer (1-1, 53e).

L’Union se montrait moins consistante qu’en première période et concédait plus d’espaces aux Liégeois. Portés par leur public, les Rouches transperçaient plus facilement l’entrejeu adverse. Ce sont pourtant les Saint-Gillois qui prenaient l’avantage peu après l’heure de jeu. Sur un nouveau corner parfaitement botté par Teuma, Christian Burgess surgissait au premier poteau et inscrivait son troisième but de la saison (1-2, 64e). Bien servi par Marlon Fossey, très actif sur son flanc, Stipe Perica pensait remettre les deux équipes à égalité de la tête, mais l’arbitre assistant signalait un hors-jeu du Croate (68e).

Pour aborder les vingt dernières minutes, Ronny Deila procédait à un triple changement. Noë Dussenne, Steven Alzate et Stipe Perica cédaient leur place à Gojko Cimirot, Cihan Canak et Denis Dragus. Sur un coup franc lointain de Philip Zinckernagel, Konstantinos Laifis gagnait son duel de la tête mais ne parvenait pas à cadrer (72e).

Bodart sauvait ensuite son camp sur une nouvelle tête de Burgess (74e). Les occasions s’enchainaient et Moris sortait sur sa ligne une tentative de Dragus, avant que Victor Boniface ne manque une grosse occasion seul dans le petit rectangle liégeois.

À quelques minutes du terme, Bart Nieuwkoop concluait une contre-attaque sublime de l’Union, initiée par un excellent ballon en profondeur de Teddy Teuma (1-3, 87e). Les coéquipiers de Dante Vanzeir, sorti sur blessure en fin de match, terminaient fort, face à un Standard moins fringant physiquement. Les cinq minutes de prolongation permettaient aux Rouches de réduire le score sur un penalty provoqué par le revenant Noah Ohio (2-3, 90e+5). Auteure d’une prestation aboutie malgré une entame de seconde période mitigée, l’Union grimpe à la deuxième place du championnat. Le Standard reste septième et rate une belle occasion de se rapprocher des PO1.