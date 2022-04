L’Union ne laisse aucune chance à Anderlecht et reprend (tranquillement) son trône de leader

Une victoire quasiment sans discussion. Opposée à Anderlecht avec l’obligation de l’emporter pour ne pas laisser Bruges revenir au galop, l’Union a tranquillement accompli sa mission, en prenant la mesure de Mauves sans idées (3-1). Mis sur orbite par Nieuwkoop après… 120 secondes, les Unionistes ont fait le break dans la foulée grâce à un but subtil de Vanzeir.

Et si Cullen a pensé redonner vie au Sporting, les ambitions des Mauves ont été tuées dans l’œuf par un but de Mitoma juste après la pause. 3-1, score final, l’Union, qui signe un 9/9 contre les Mauves cette saison, retrouve tranquillement son trône de leader. Du côté d’Anderlecht, incapable de proposer la moindre révolte, on navigue en plein doute.

Malheur aux retardataires ! 120 secondes à peine et l’Union joue bien le coup sur un ballon qui traîne. Le centre de Vanzeir est chirurgical mais Undav loupe sa reprise. Son raté finit en… talonnade-assist parfait pour Nieuwkoop qui rôdait dans la surface. C’est déjà 1-0 !

Et cet Union, virtuellement 2e au classement, a visiblement mangé du lion. Anderlecht en a plein les bottes et peine à se dégager. Undav en profite et lance Vanzeir. D’une subtile pichenette, le néo-diable crucifie Van Crombrugge. Le Parc Duden explose, 2-0 après 12 petites minutes.

1er but de la saison pour Cullen, Anderlecht respire

Le match tombe dans une douce folie au quart d’heure. Anderlecht sort (enfin) de sa sieste dominicale : Kouamé pense réduire la marque mais Bager revient du diable vauvert pour sauver sur sa ligne. Sur la contre-attaque éclair qui suit, Vanzeir y va seul mais sa frappe puissante et rasante… touche le poteau. Début de match ultra-intense !

Anderlecht confirme sa montée en régime. Kouamé est lancé à la limite du hors-jeu et temporise intelligemment. Sa petite passe astucieuse en retrait trouve Cullen qui canarde Moris. Il faut le VAR pour le croire mais le but est finalement accordé, c’est 2-1 !

Les Mauves poussent pour égaliser. Sur un corner anodin, Kouamé, encore lui, place une tête ultra puissante que Moris détourne au prix d’un arrêt magistral. Sur le rebond, Zirkzee se heurte à nouveau au porter unioniste. Rideau.

Anderlecht rate totalement ses entames de périodes

Mais comme en 1e mi-temps, Anderlecht loupe complètement sa sortie des vestiaires. La défense est partie à la chasse aux pâquerettes et Undav a tout le loisir de trouver Mitoma, seul, dans la surface. Lancé, le Japonais crucifie Van Crombrugge. C’est presque trop facile et c’est 3-1 !

Un but qui coupe les Mauves dans leur élan. Comme 45 minutes plus tôt, Anderlecht se remet à douter et à patauger dans la semoule, incapable de produire le moindre danger. Les minutes défilent mais le marquoir n’évolue plus. De son côté, l’Union, étonnamment mature, gère son sujet et file vers une 3e victoire en 3 matches contre les Mauves. Solide.