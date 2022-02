L'Union ne fera pas appel pour Vanzeir: "Nous sommes sensibles au respect de certaines valeurs"

L'Union St-Gilloise a donc décidé de ne pas aller en appel de la suspension de cinq matches effectifs (et trois avec sursis) infligée à son attaquant Dante Vanzeir mardi par le Comité disciplinaire de l'Union belge de football. "A l'Union Saint-Gilloise, nous sommes particulièrement sensibles au respect de certaines valeurs, comme le fair-play. En ce sens, nous avons considéré que le geste de notre joueur était regrettable", explique Maitre Spreutels, administrateur du club et avocat ayant défendu Dante Vanzeir. "Il aurait été possible d'essayer d'épuiser tous les appels, comme certains clubs le font régulièrement. Mais nous n'avons pas voulu agir ainsi. Nous estimons que la décision a été rendue et nous la respectons. Je suis dans ce milieu depuis très longtemps et, dans certains clubs, la volonté d'épuiser les recours est habituelle, peu importe les circonstances. Donc, si notre décision peut servir d'exemple ou, simplement, être appréciée, je m'en réjouis".

Une volonté de respecter la décision sans pour autant l'estimer totalement proportionnée. "La sanction est effectivement lourde. Mais je trouve que la peine médiatique l'est aussi. Nous regrettons et déplorons les réactions de certains observateurs qui n'ont pas hésité à le critiquer de manière outrancière alors qu'il s'agit d'un jeune joueur qui faisait l'unanimité par sa sportivité et son respect de l'adversaire. Jusqu'à samedi dernier, malgré le matraquage dont il fait parfois l'objet de la part des défenseurs, depuis qu'il est devenu l'une des stars du championnat, il n'avait jamais eu aucune réaction".

Une décision peut-être rendue plus simple par la position actuelle du club. L'Union est en tête et a toutes les chances de se qualifier pour les Play-Offs 1. Un top 4 que son attaquant pourra disputer. Une façon aussi de faire retomber l'attention médiatique. "Cela a fait partie de la reflexion mais ce n'est pas en lien avec notre classement. C'est surtout une question de principe et, je le répète, de notre volonté de respecter cette sanction, au vu du geste de notre attaquant."

Le leader devra donc faire sans son international jusqu'au dernier match de la saison régulière (face au Beerschot). "C'est un garçon intelligent", rajoute Daniel Spreutels. "J'étais à ses côtés lors de l'audience hier. Il a été marqué. Il ne s'explique toujours par son geste, sa réaction. Mais je ne m’inquiète pas pour lui. C’est un garçon équilibré. Il reviendra en pleine forme juste avant les Play-Offs".

Mais en Play-off 1 ou 2? La réponse dans quelques jours ou semaines.