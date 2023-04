L’Union Nautique de Liège fête ses 150 ans : ses affiliés ont entre 11… et 84 ans !

"Avant, c’était un sport élitiste, il fallait être parrainé, plus maintenant, ça s’est démocratisé", précise Henri Snackers, 84 ans, le vétéran du club, affilié depuis plus d’un demi-siècle. "Le plus dur à mon âge, c’est de monter et descendre du bateau (rires). Tant que j’y parviens, je continuerai à faire de l’aviron". "Ce qui est bien actuellement, c’est qu’il y a beaucoup de jeunes parmi nos membres, ainsi que 50% de dames, ce qui n’était pas le cas auparavant", renchérit Tony Bergmans, 76 ans, affilié depuis 1963. "L’aviron, c’est un sport purement amateur et tout à fait complet, où tous les muscles travaillent".

L’Union Nautique de Liège est un des trois clubs d’aviron installés dans le parc de la Boverie. Ce n’est pas le plus ancien puisque le Royal Sport Nautique de la Meuse a été créé 13 ans plus tôt, en 1860. C’est même le tout premier club officiel de Belgique, tous sports confondus.