L'Union n'a "jamais autant mérité son nom" pour Clément Tainmont, dans Complètement Foot

A une semaine du match contre le Club de Bruges, Charleroi aura peut-être une carte à jouer, après la défaite des Brugeois ce week-end. Vainqueur face à Seraing, vendredi, les zèbres gagnent mais ne séduisent pas totalement. Pour Clément Tainmont, "Jules Van Cleemput monte en puissance et c'est l'homme fort des zèbres". Mais, en dehors de ce joueur, pour notre consultant, les carolos doivent être plus offensifs.

Pour Pascal Scimè en revanche, le propos est plus nuancé, le bloc défensif de Charleroi fonctionne bien depuis la reprise. "L'équipe n'a pris qu'un but en quatre match. Charleroi durcit le ton en défense et ne lâche rien. C'est la preuve que l'équipe est plus mature." La seule chose qu'ils devront faire face à Bruges la semaine prochaine "sera de jouer plus vite" insiste-t-il.