L’Union jouera son 1/8e de finale… à Anderlecht : "Nous sommes les SDF de l’Europe"

Union Saint-Gilloise – Union Berlin : round 2 ! Après s’être affrontées en phase de groupes, les deux équipes de l’Union vont se retrouver en huitièmes de finale de l’Europa League. Le match aller se déroulera à Berlin, tandis que le retour aura lieu… au Lotto Park d’Anderlecht.

Durant la phase de groupes, les Saint-Gillois avaient déjà été contraints de s’exiler à Louvain, au stade Den Dreef, le stade Joseph Marien n’étant pas conforme pour accueillir les matches européens. Cette fois, c’est à Anderlecht que joueront les Unionistes.

"La capacité était le point le plus important dans cette décision", a expliqué Philippe Bormans, CEO du club, au micro de Thibaut Deplanque. "Pour les supporters, Louvain est aussi un peu plus loin et en semaine en plus. On devait prendre cette décision en décembre, on ne pouvait pas attendre le tirage. Et vu les possibilités qu’il y avait, on a décidé ensemble que c’était mieux d’aller à Anderlecht avec qui on avait trouvé un accord".

"Le fait de s’exporter pour aller jouer nos matches donne envie que tout s’accélère un peu dans le dossier du stade", a poursuivi Bormans, "Ce sont des matches historiques et importants pour un club comme nous et ce serait triste qu’on doive chaque fois aller chercher un autre stade. C’est un peu dommage. On sait que le dossier du stade est compliqué mais il est primordial pour notre club. On va tout faire pour que ça bouge. Les semaines et les mois à venir sont cruciaux".