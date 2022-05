L’Union gaspille en fin de match et ne ramène qu’un partage de l’Antwerp

Le match est engagé, haché aussi. Les lignes se détendent et il y a enfin plus d’espace. Les deux équipes peinent à en profiter. Mais l’USG est plus à l’aise dans ce schéma. Nieuwkoop, décalé sur la droite, centre pour Amani. Le médian, seul au petit rectangle, loupe le cadre (73e). Après une percée de Vanzeir, Nielsen croise un peu trop son tir du gauche (83e).



En contre, le N.13 de l’Union réussit son contrôle, son crochet… mais pas sa frappe (89e). Dans les arrêts de jeu, Undav a encore deux fois la possibilité de faire basculer le match en faveur de ses couleurs. Mais il gaspille comme ses équipiers. Les Bruxellois finissent plus fort mais pêchent à la finition et doivent se contenter d’un point.