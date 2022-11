L’Union fête ses 125 ans : "En Belgique, peu de clubs possèdent une telle histoire"

L’Union Saint-Gilloise fête ses 125 ans ce mardi 1er novembre. 125 années de gloire mais aussi de désillusion, cette glorieuse histoire débute en 1897 sur la place Van Meenen à Saint-Gilles. Une bande d’amis décide de faire de cet endroit son terrain de football. Une place, un ballon, une bande de copains, c’était le début de l’histoire d’un des plus grands clubs de notre pays comme l’explique l’auteur du livre sur les 125 ans du matricule 10, Fabrizio Basano : "Lors de sa création, l’Union ne participait pas à des championnats. C’était juste des jeunes qui jouaient ensemble dans leur quartier."

Avec onze titres et deux Coupes de Belgique, ce club possède l’un des palmarès les plus conséquents du football belge juste derrière ses rivaux anderlechtois et brugeois. Avec la grande époque de l’Union 60, la formation bruxelloise est rentrée dans une autre dimension : "À l’époque, l’Union était le club le plus titré, connu et suivi de Belgique."

Entre les titres et les déconvenues, le matricule 10 est passé par toutes les périodes durant ses 125 ans d’existence. Les dernières saisons ont permis au club de retrouver son rang au sein de l’élite du football belge. C’est donc avec un titre de vice-champion de Belgique et une quatrième place en Pro League que les supporters unionistes vont fêter cet anniversaire. "En Belgique, peu de clubs possèdent 125 ans d’existence. Cet anniversaire est très important pour nous et nous avons hâte de le fêter", déclare Kostas, le responsable des Unions Bhoys.

