L’union fait la force chez INEOS-Grenadiers : "Notre collectif peut faire la différence contre les individualités Evenepoel et Roglic" selon Pavel Sivakov

Le Giro démarre ce samedi. En marge de la présentation des coureurs, Pavel Sivakov (INEOS-Grenadiers) a parlé de la course à venir et des chances de son équipe au micro de Samuël Grulois.

Le grimpeur français a d’abord évoqué les forces en présence du côté d’INEOS-Grenadiers : "On a une équipe très solide, notre collectif peut faire la différence contre ces "individualités". On vient ici pour gagner et on va tous faire pour. Geraint Thomas et Tao Geoghegan Hart sont co-leaders, on va les supporter au mieux pendant ces trois semaines."

Concernant la tactique à adopter, l’équipe britannique a un début de piste. "On n’a pas trop parlé de la façon de battre Evenepoel et Roglic. On prendra la course au jour le jour, c’est difficile à dire, a commencé par expliquer Sivakov avant d’évoquer un plan potentiel. Je pense qu’il faudra utiliser notre collectif sur des journées difficiles et voir d’abord leurs collectifs, comment ils répondent avant de trouver leurs points faibles et d’attaquer au bon moment. On a vu Pogacar être harcelé par la Jumbo-Visma au Tour de France donc cela pourrait être une bonne tactique pour nous aussi, pourquoi pas."