L'Union européenne veut démoder la "fast fashion" en renforçant le recyclage des textiles

Au-delà du textile, l'ensemble de propositions vise à rendre "la quasi-totalité des biens physiques sur le marché européen plus écologiques, circulaires et sobres en énergie", dans leur fabrication, leur utilisation, leur recyclage ou l'élimination finale des déchets.

La Commission entend en outre durcir ses exigences sur la conception des produits, qui détermine jusqu'à 80 % de leur impact environnemental, en imposant l'usage de matériaux plus durables, résistants, voire recyclés, et en rendant leur entretien et leur réparation plus faciles, notamment avec un remplacement aisé des batteries de smartphone, a indiqué Frans Timmermans.