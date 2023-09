L’Union Européenne et les Etats-Unis se rencontreront à Washington le 20 octobre prochain pour faire face aux "défis communs"

Le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendront à Washington le 20 octobre pour rencontrer le président américain, Joe Biden, à l’occasion d’un sommet UE-USA, a annoncé mercredi un responsable européen.

Le but sera de "renforcer notre partenariat stratégique avec les États-Unis" et de faire face aux "défis communs" comme le changement climatique ou la situation de l’économie mondiale, a expliqué ce responsable sous le couvert de l’anonymat. Le dernier sommet entre les États-Unis et l’UE a eu lieu en juin 2021, mais M. Biden avait participé à une réunion du Conseil européen en mars 2022. Les États-Unis et l’UE sont d’accord sur de nombreuses questions et devraient réitérer leur position ferme à l’égard de la Russie. Mais dans d’autres domaines, les États-Unis sont parfois en désaccord avec l’UE, comme en ce qui concerne les droits de douane sur l’acier et l’aluminium imposés par l’ancien président Donald Trump.

L’UE espère parvenir à un nouvel accord sur ce sujet avec les Américains le mois prochain.