L'Union européenne et le secteur aéronautique s'unissent pour atteindre l'objectif de zéro émission pour 2050

L'Union européenne, sous la présidence de la France, plus de 200 aéroports européens, dont ceux de Bruxelles, Liège et Charleroi, et de nombreux autres acteurs du secteur aérien européen ont signé vendredi la Déclaration de Toulouse. Il s'agit de la première initiative privée-publique visant à atteindre l'objectif de zéro émission dans le secteur de l'aviation d'ici 2050.

Ce texte est également décrit comme "la première initiative conjointe de ce type dans le monde qui aligne toutes les parties prenantes de l'Union européenne sur les principes et actions nécessaires pour décarboner et transformer le secteur européen de l'aviation". Pour les signataires, cela représente dès lors "une véritable avancée".

Neutralité carbone d'ici 2050

La Déclaration soutient l'ambition du secteur d'être neutre en carbone d'ici 2050 et, dans le même temps, s'inscrit dans le plan climatique européen 'Fit for 55'.

Dans une étape ultérieure, la déclaration est destinée à susciter le dialogue et des actions concrètes. Elle invite l'UE à élaborer un pacte européen pour une aviation sans carbone. Celui-ci fournirait, entre autres, la réglementation et les incitations financières nécessaires pour mettre le secteur de l'aviation sur une voie plus verte.