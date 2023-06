L’Union européenne est prête à envoyer près de 300 pompiers au Canada

Plusieurs pays de l’UE ont proposé d’envoyer au Canada près de 300 pompiers pour aider à combattre les feux de forêts qui y font rage, a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen.

La France, le Portugal et l’Espagne ont proposé l’envoi de plus de 280 pompiers

"Nous sommes solidaires avec le Canada face aux terribles feux de forêt. Le Canada a demandé à l’UE un soutien par le mécanisme de protection civile et nous répondons avec promptitude. La France, le Portugal et l’Espagne ont proposé l’envoi de plus de 280 pompiers", a-t-elle annoncé dans un message sur twitter.