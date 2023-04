L’Union européenne est-elle suffisamment armée pour une cyberguerre mondiale ?

L’éternelle antagoniste de l’Occident dans cette cyberguerre est la Russie. Le Washington Post annonçait ce dimanche avoir mis les mains sur des documents gouvernementaux confidentiels russes, établissant qu’à peine 1% des bots russes étaient découverts sur les réseaux sociaux et moteurs de recherche, tant TikTok que Facebook, Twitter, YouTube et donc Google. Ces bots s’infiltrent pour distiller de fausses informations sur les questions de santé, ou sur le déroulement de la guerre en Ukraine. "Nous n’avons très clairement pas encore les perceptions des dangers qui nous guettent, et particulièrement des effets indirects", prévient Axel Legay, qui tient néanmoins à signaler une dynamique positive sur la question. "Il y a surtout des problèmes de 'reporting', car les victimes ne font pas suffisamment remonter l’info lors d’une attaque subie. Les risques restent pour moi sous-évalués, et de manière exponentielle". Dans les colonnes du quotidien américain, Thomas Rid, spécialiste de la désinformation et professeur à la School of Advanced International Studies, soulignait : "Google, Meta et autres essaient d’empêcher cela, tandis que la Russie essaie de s’améliorer. Le chiffre cité suggère que la Russie est en train de gagner". Selon lui, ce '1%' reste cependant exagéré et trompeur.