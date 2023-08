L’Union européenne envoie davantage d’avions et d’hommes pour combattre les flammes en Grèce

La Grèce est confrontée à une nouvelle vague d’incendies meurtriers, la deuxième en l’espace d’un mois, qui a déjà fait deux morts et forcé de nombreux habitants à évacuer. Des flammes incontrôlées sévissent dans le nord-est du pays, les îles d’Eubée proches d’Athènes et de Kythnos, ainsi que dans la région de Béotie (centre) au nord d’Athènes. En juillet, la précédente vague d’incendies avait fait cinq morts. L’UE avait alors dépêché 9 avions et plus de 500 pompiers.