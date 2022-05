L'Union européenne émet à nouveau plus de gaz à effet de serre qu'avant le coronavirus

Ce sont les ménages qui ont causé le plus d'émissions au cours du dernier trimestre de 2021 (22%), suivis de l'industrie et du secteur de l'électricité (21% chacun), de l'agriculture (12%) et des transports (11%).

Les émissions ont augmenté dans tous les pays par rapport à la fin de 2020. Les augmentations les plus importantes ont été observées en Estonie (+28%), en Bulgarie (+27%) et à Malte (+23%).

Les émissions de gaz à effet de serre en Belgique ont augmenté de 13%. "La hausse enregistrée a été nettement plus prononcée que la baisse entre le quatrième trimestre 2019 et le même trimestre en 2020", indique Eurostat.