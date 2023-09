L'Union européenne condamne les coups d'État en Afrique... mais pas tous avec la même intensité

Pour Bob Kabamba, professeur de sciences politique et spécialiste de la politique africaine de l’Université de Liège, on peut parler d’effet domino tant il y a de points communs entre ces différents renversements de pouvoir : "La population de tous ces pays est largement insatisfaite", explique le professeur de l’ULiège.

"Que ce soit sur le plan sécuritaire avec la montée du djihadisme sur ces territoires ou sur le plan socioéconomique, les dirigeants de ces pays n’ont pas été à la hauteur des attentes de leur peuple. Au contraire, la plupart de ces responsables politiques ont fait main basse sur les ressources du pays et étalent même leur mauvaise gouvernance au grand jour", détaille Bob Kabamba. "La population, n’a plus de perspectives d’avenir, surtout chez les jeunes. C’est ce qui explique que tous ces coups d’État ont été accueilli avec un certain enthousiasme par la jeunesse de ces pays", ajoute-t-il.