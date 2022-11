L’Union européenne approuve un traitement préventif de la bronchiolite

L’Union européenne (UE) a approuvé un traitement préventif de la bronchiolite, au moment où une forte épidémie frappe plusieurs pays dont la France, ont annoncé vendredi les groupes AstraZeneca et Sanofi, qui développent ce médicament.

La Commission européenne a approuvé ce traitement, le nirsevimab, "pour la prévention des infections par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez le nourrisson", a détaillé le groupe français Sanofi dans un communiqué.

Le VRS est l’un des virus à l’origine de la bronchiolite, une maladie qui frappe surtout les bébés et qui, même si elle est généralement sans gravité, provoque des symptômes souvent spectaculaires et nécessitant parfois une hospitalisation. Pour l’heure, il n’existe pas de vaccin contre cette maladie qui est, actuellement, à l’origine d’une ampleur sans précédent depuis plusieurs années en France et dans d’autres pays européens.