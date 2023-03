L’Union Européenne appelle Serbie et Kosovo "au courage" pour normaliser leurs relations

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a appelé les dirigeants de la Serbie et du Kosovo à faire preuve de "courage" ce week-end dans de nouvelles discussions visant à normaliser les relations entre les deux anciens ennemis.

Une réunion présidée par M. Borrell aura lieu samedi entre le président serbe Aleksandar Vucic et le Premier ministre du Kosovo Albin Kurti, pour discuter d’un plan de sortie de crise proposé par l’UE. "Il est maintenant temps de se concentrer sur la situation dans son ensemble, et de ne pas laisser une nouvelle fenêtre d’opportunité se fermer pour les habitants de la région", a insisté Josep Borrell dans un article sur son blog. La normalisation des liens entre Belgrade et Pristina est "une étape importante" dans leur objectif d’adhérer un jour à l’UE, a-t-il rappelé. "C’est le moment pour les dirigeants du Kosovo, de Serbie et de l’ensemble des Balkans occidentaux de faire preuve de courage et de responsabilité partagée, pour que réussisse le processus d’adhésion à l’UE de la région", a souligné M. Borrell.

Les tensions entre Belgrade et Pristina sont toujours vivaces. Le plan de l’UE prévoit que "la Serbie ne s’opposera pas à l’adhésion du Kosovo à une organisation internationale" et "qu’aucune des parties ne bloquera, ni n’encouragera les autres à bloquer les progrès de l’autre partie dans son parcours européen". L’article 1 du plan prévoit que "les parties reconnaissent mutuellement leurs documents et symboles nationaux, y compris les passeports, les diplômes, les plaques d’immatriculation et les timbres douaniers".

Les deux dirigeants ont accepté le principe de la mise en œuvre de cet "accord pour une normalisation", et les nouvelles négociations visent à s’entendre sur les modalités.