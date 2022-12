L'Union européenne appelle le Rwanda à "cesser de soutenir le M23" en RDC

Mais, selon le rapport du groupe d'experts, l'armée rwandaise a lancé ces opérations militaires pour "renforcer le M23" et "contre les FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda)", un groupe armé majoritairement hutu, fondé par d'anciens responsables du génocide des Tutsi en 1994 au Rwanda.

Présentée comme une menace par Kigali, l'existence et la violence de cette milice ont justifié les interventions rwandaises passées en RDC. L'Union européenne a aussi appelé la RDC à "stopper et empêcher toute coopération entre les FARDC (armée congolaise) et les groupes armés, notamment les FDLR".

Le Rwanda a de son côté accusé la RDC, où la présidentielle est prévue en décembre 2023, d'instrumentaliser le conflit à des fins électorales et d'avoir "fabriqué" un massacre qui, selon une enquête des Nations unies, a été commis fin novembre par le M23 et a coûté la vie à au moins 131 civils dans les villages de Kishishe et Bambo, selon un bilan encore provisoire.

Des initiatives diplomatiques ont été lancées pour tenter de résoudre la crise de l'est de la RDC où une force régionale est-africaine, dirigée par le Kenya, est en cours de déploiement.

Vendredi au nord de Goma, des combats ont encore opposé l'armée congolaise, appuyée par des groupes d'autodéfense, aux rebelles du M23.