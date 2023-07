L'Union européenne adopte un nouveau cadre légal pour le transfert de données vers les États-Unis

"Les États-Unis ont pris des engagements sans précédent pour mettre en place le nouveau cadre", a dit Ursula von der Leyen.

Les entreprises du numérique ont salué cette annonce. C'est "une bonne nouvelle pour les milliers d'entreprises, grandes et petites, qui transfèrent chaque jour des données de part et d'autre de l'Atlantique. Les flux de données sont à la base des exportations de services de l'UE vers les États-Unis, qui s'élèvent à 1.000 milliards d'euros par an, et cette décision donnera aux entreprises plus de confiance pour mener leurs activités et contribuera à la croissance de nos économies", a commenté Cecilia Bonefeld-Dahl, la directrice générale de DigitalEurope, le lobby du secteur.