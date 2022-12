L’Union européenne adopte des règles pour verdir ses batteries, des smartphones aux voitures

L’UE va obliger les industriels à rendre toutes les batteries plus écologiques, plus facilement remplaçables et recyclables, selon un accord trouvé vendredi entre les eurodéputés et les Etats membres, qui misent sur "l’économie circulaire" pour doper la production de batteries en Europe.

Le texte, adopté à l’issue de longues négociations, couvre l’ensemble du cycle des batteries, de leur conception à leur fin de vie, et s’appliquera à tous les types de batteries vendues dans l’UE --smartphones, électroménager, scooters, voitures ou vélos électriques, batteries industrielles…--, précise un communiqué du Parlement européen.

D’ici trois ans et demi, les téléphones portables ou appareils électroniques devront ainsi être conçus de façon à ce que la batterie puisse être enlevée et remplacée facilement.