L’Union européenne a-t-elle augmenté ses importations russes en 2022 ?

Les minerais, métaux et pierres précieuses représentent les deuxièmes produits russes les plus importés par l’UE. Tout comme les matières premières, leurs cours ont explosé pendant l’année 2022. Cela suit une hausse déjà généralisée en 2021 notamment à cause de la forte demande pour les technologies énergétiques propres, selon le dernier rapport de l’AIE.

L’AIE indique ainsi que "les prix du lithium et du polysilicium ont plus que triplé en 2021, et ceux du cuivre, du nickel et de l’aluminium ont tous augmenté d’environ 25 à 40%. Ces prix élevés se sont maintenus au cours des premiers mois de 2022. L’augmentation du coût du lithium a été étonnante, les prix ayant encore été multipliés par deux et demi entre janvier et avril. Les prix du nickel et de l’aluminium ont également grimpé en flèche, en partie à cause de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et d’un resserrement des stocks de nickel".